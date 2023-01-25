Повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що окупанти зараз намагаються навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах, передає УНН.
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"Не ігноруйте тривогу. Ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах", - написав він у Telegram.
Доповнення
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про можливість обстрілу ракетами.