Повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах - Єрмак

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"Не ігноруйте тривогу. Ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах", - написав він у Telegram.

Доповнення

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.

Журналіст Андрій Цаплієнко написав у себе в Telegram, що декілька груп шахедів облетіли Запоріжжя, рухаються в бік Дніпропетровщини.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про можливість обстрілу ракетами.