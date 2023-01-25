Мер Миколаєва закликав не ігнорувати повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу. Про це він написав у своєму Telegram, передає УНН.
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“Друзі, не ігноруйте повітряну тривогу. Військові повідомляють про шахеди в небі над Україною. Також у повітрі три російські бомбардувальники Ту-22М3”, — зазначив він.
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Журналіст Андрій Цаплієнко написав у себе в Telegram, що декілька груп шахедів облетіли Запоріжжя, рухаються в бік Дніпропетровщини.