Мер Миколаєва закликав не ігнорувати повітряну тривогу

Цитата

“Друзі, не ігноруйте повітряну тривогу. Військові повідомляють про шахеди в небі над Україною. Також у повітрі три російські бомбардувальники Ту-22М3”, — зазначив він.

Доповнення

Журналіст Андрій Цаплієнко написав у себе в Telegram, що декілька груп шахедів облетіли Запоріжжя, рухаються в бік Дніпропетровщини.