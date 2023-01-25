Мэр Николаева призвал не игнорировать воздушную тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал людей не игнорировать воздушную тревогу. Об этом он написал в своем Telegram, передает УНН.
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“Друзья, не игнорируйте воздушную тревогу. Военные сообщают о шахедах в небе над Украиной. Также в воздухе три российских бомбардировщика Ту-22М3”, — отметил он.
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Журналист Андрей Цаплиенко написал у себя в Telegram, что несколько групп шахедов облетели Запорожье, движутся в сторону Днепропетровщины.