Мэр Николаева призвал не игнорировать воздушную тревогу

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“Друзья, не игнорируйте воздушную тревогу. Военные сообщают о шахедах в небе над Украиной. Также в воздухе три российских бомбардировщика Ту-22М3”, — отметил он.

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Журналист Андрей Цаплиенко написал у себя в Telegram, что несколько групп шахедов облетели Запорожье, движутся в сторону Днепропетровщины.