Воздушные силы ВСУ нанесли почти 2200 ударов по позициям оккупантов

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"Воздушные силы нанесли почти 2200 ударов по позициям оккупантов. Безусловно, россия использует такую ​​же штурмовую авиацию. Враг бьет по югу и востоку Украины, по всей линии фронта. Когда наши защитники имеют возможность, они все сбивают. Под ударом остаются прифронтовые города, где противник может наносить удар по нашим позициям на предельно малых высотах", – сказал Игнат.

Он добавил, что воздушные силы прилагают максимум усилий для защиты воздушного пространства, но людям не следует игнорировать воздушные тревоги.

Напомним

15 августа авиация ВСУ совершила примерно 30 вылетов. Более 10 авиационных ударов были нанесены по российским войскам на разных стратегических направлениях.