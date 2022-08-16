Повітряні сили ЗСУ завдали майже 2200 ударів по позиціях окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Повітряні сили Збройних сил України завдали майже 2200 ударів по позиціях російських окупантів. Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
Цитата
"Повітряні сили завдали майже 2200 ударів по позиціям окупантів. Безумовно, росія використовує таку ж штурмову авіацію. Ворог б’є по півдню та сходу України, по всій лінії фронту. Коли наші захисники мають можливість, вони все збивають. Під ударом лишаються прифронтові міста, де противник може завдавати удару по наших позиціях на гранично малих висотах", – сказав Ігнат.
Він додав, що повітряні сили докладають максимум зусиль, аби захистити повітряний простір, але людям не варто ігнорувати повітряні тривоги.
Нагадаємо
15 серпня авіація ЗСУ здійснила приблизно 30 вильотів. Понад 10 авіаційних ударів було завдано по російських військах на різних стратегічних напрямках.