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У Воздушных сил ВСУ нет информации о передаче Северной Македонией Украине четырех штурмовиков Су-25

Киев • УНН

 • 187479 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что у них нет информации о передаче Северной Македонией Украине четырех штурмовых самолетов Су-25. Об этом доложил представитель сил Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат на брифинге, информирует УНН.

Цитата

«У нас нет подтверждения от официальных источников ни Северной Македонии, ни Министерства обороны Украины относительно передачи этих самолетов. Это появилось в печати, а у нас всегда люди надежные, бегут впереди поезда, всегда хотят быть первыми, освещать эти события. Пока мы такой информации не обнародовали», - заявил он.

Детали 

По его словам, любая помощь от западных партнеров для нас важна, ведь Украина в условиях войны не имеет возможности пополнять запасы, «потому что у нас на вооружении осталась советская техника».

Дополнение 

Сегодня появилась информация, что Северная Македония подарила украинским военным 4 штурмовика Су-25 "Грач".

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине.

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