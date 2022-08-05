Повітряні сили ЗСУ не мають інформації про передачу Північною Македонією Україні чотирьох штурмовиків Су-25

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«Ми не маємо зараз підтвердження від офіційних джерел ні Північної Македонії, ні Міністерства оборони України щодо передачі цих літаків. Це з'явилося в пресі, а у нас завжди люди надійні, біжать попереду потяга, завжди хочуть бути першими, висвітлювати ці події. Поки що ми такої інформації не оприлюднювали», - заявив він.

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За його словами, будь-яка допомога від західних партнерів для нас важлива, адже Україна в умовах війни не має можливості поповнювати запаси, «бо у нас на озброєнні залишилася радянська техніка».

Доповнення

Сьогодні з'явилася інформація, що Північна Македонія подарувала українським військовим 4 штурмовики Су-25 "Грач".

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.