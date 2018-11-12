"Воздушное" госпредприятие скрыло детали стомиллионного тендера
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" отказалось предоставлять журналистам информацию о победителе стомиллионного тендера, компании ООО "IТВ", сообщает УНН.
Эта компания недавно победила в тендере "Украэроруха" и обязалась обеспечить функционирование "Системы сбора, хранения, анализа и распространения данных наблюдения воздушного движения Украины".
Договор на сумму 3124 000,00 евро (примерно 103 млн грн) был заключен между ГП "Украэрорух" и "IТВ" 9 ноября 2018 года.
Отметим, что это уже четвертый тендер ГП "Украэрорух", который выиграла компания "IТВ" за 9 месяцев своего существования. Общая сумма заказанных услуг от "Украэрорух" составила 107 455 005,83 грн.
ИА УНН обратилось в "Украэрорух" с просьбой предоставить подробную информацию о малоизвестной компании, которая успела стать лидером госпредприятия, в частности, сообщить, выполнило ли "IТВ" предварительные тендеры.
Но в госпредприятии запрашиваемую УНН информацию не предоставили. Ссылаясь на статьи Закона "О публичных закупках", в ГП отметили: "Запрашиваемая информация не подлежит обнародованию и предоставлению по соответствующим информационным запросам в пределах действия Закона".
Напомним, Счетная палата выявила миллионные хищения в ГП "Украэрорух", коллектив госпредприятия требует увольнения руководителя Дмитрия Бабейчука.