"Повітряне" держпідприємство приховало деталі 100-мільйонного тендеру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України “Украерорух” відмовилось надавати журналістам інформацію про переможця 100-мільйонного тендеру, компанію ТОВ “IТВ”, повідомляє УНН.
Ця компанія нещодавно перемогла у тендері “Украероруху” та зобов’язалася забезпечити функціонування “Системи збору, збереження, аналізу та розповсюдження даних спостереження повітряного руху України".
Договір на суму 3 124 000,00 євро (приблизно 103 млн грн) було укладено між ДП “Украерорух” та "ІТВ" 9 листопада 2018 року.
Зазначимо, що це вже четвертий тендер ДП “Украерорух”, який виграла компанія “ІТВ” за 9 місяців свого існування. Загальна сума замовлених послуг від “Украерорух” становила 107 455 005,83 грн.
ІА УНН звернулося до “Украерорух” із проханням надати детальну інформацію про маловідому компанію, яка встигла стати фаворитом держпідприємства, зокрема, повідомити, чи виконало “IТВ” попередні тендери.
Але в держпідприємстві запитувану УНН інформацію не надали. Посилаючись на статті Закону “Про публічні закупівлі”, у ДП зазначили: "Запитувана інформація не підлягає оприлюдненню та наданню за відповідними інформаційними запитами в межах дії Закону".
Нагадаємо, Рахункова палата виявила мільйонні розкрадання в ДП "Украерорух", колектив держпідприємства вимагає звільнення керівника Дмитра Бабейчука.