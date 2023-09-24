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Воздушная тревога распространяется по югу Украины: предупреждают о ракетной опасности

Воздушная тревога распространяется по югу Украины: предупреждают о ракетной опасности

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. В южных областях Украины распространяется воздушная тревога - предупреждают о ракетной опасности, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Детали

Сейчас воздушная тревога звучит в ряде южных областей.

Как сообщают мониторинговые группы, "есть вероятность, что произошли пуски "Калибров" из акватории Черного моря, которые летят низко". Украинцев призывают оставаться в укрытиях. 

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