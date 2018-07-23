Наводнение в Китае: экстренно эвакуировали более 5 тыс. человек

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37788 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101876 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123927 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131491 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168833 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153246 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141022 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181116 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Наводнение в Китае: экстренно эвакуировали более 5 тыс. человек

Наводнение в Китае: экстренно эвакуировали более 5 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 8654 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Более 5200 человек, проживающих в районе у подножия горы Хэлань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, были в экстренном порядке эвакуированы в понедельник, 23 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

С вечера воскресенья до утра понедельника в данном районе бушевал ливень. Максимальное количество осадков достигло 277,6 мм, местами дожди вызвали наводнения.

В ходе спасательной операции пропал без вести один сотрудник полиции, поиск которого в настоящее время продолжается. Еще один полицейский получил травмы и был госпитализирован.

Согласно прогнозу синоптиков, ливни продолжатся, ожидается подъем уровня воды в верховьях реки Хуанхэ. В связи с этим местные власти проводят необходимую подготовку к наводнениям.

Напомним, десятый по счету в этом году тайфун "Ампил" в 12:30 по местному времени в воскресенье обрушился на восток острова Чунмин китайского мегаполиса Шанхай.

В результате проливных дождей на северо-западе Китая 12 человек погибли, еще 39 получили травмы.

Как сообщал УНН, в провинции Сычуань в юго-западном Китае от проливных дождей пострадали 115,9 тыс. жителей 22 административных единиц уездного уровня, площадь пострадавших от стихии сельхозугодий составила 4,44 тыс. га, было прервано движение по 162 автодорогам.

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