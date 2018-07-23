Наводнение в Китае: экстренно эвакуировали более 5 тыс. человек

С вечера воскресенья до утра понедельника в данном районе бушевал ливень. Максимальное количество осадков достигло 277,6 мм, местами дожди вызвали наводнения.



В ходе спасательной операции пропал без вести один сотрудник полиции, поиск которого в настоящее время продолжается. Еще один полицейский получил травмы и был госпитализирован.



Согласно прогнозу синоптиков, ливни продолжатся, ожидается подъем уровня воды в верховьях реки Хуанхэ. В связи с этим местные власти проводят необходимую подготовку к наводнениям.



Напомним, десятый по счету в этом году тайфун "Ампил" в 12:30 по местному времени в воскресенье обрушился на восток острова Чунмин китайского мегаполиса Шанхай.

В результате проливных дождей на северо-западе Китая 12 человек погибли, еще 39 получили травмы.



Как сообщал УНН, в провинции Сычуань в юго-западном Китае от проливных дождей пострадали 115,9 тыс. жителей 22 административных единиц уездного уровня, площадь пострадавших от стихии сельхозугодий составила 4,44 тыс. га, было прервано движение по 162 автодорогам.



