Наводнение в Китае: экстренно эвакуировали более 5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Более 5200 человек, проживающих в районе у подножия горы Хэлань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, были в экстренном порядке эвакуированы в понедельник, 23 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
С вечера воскресенья до утра понедельника в данном районе бушевал ливень. Максимальное количество осадков достигло 277,6 мм, местами дожди вызвали наводнения.
В ходе спасательной операции пропал без вести один сотрудник полиции, поиск которого в настоящее время продолжается. Еще один полицейский получил травмы и был госпитализирован.
Согласно прогнозу синоптиков, ливни продолжатся, ожидается подъем уровня воды в верховьях реки Хуанхэ. В связи с этим местные власти проводят необходимую подготовку к наводнениям.
Напомним, десятый по счету в этом году тайфун "Ампил" в 12:30 по местному времени в воскресенье обрушился на восток острова Чунмин китайского мегаполиса Шанхай.
В результате проливных дождей на северо-западе Китая 12 человек погибли, еще 39 получили травмы.
Как сообщал УНН, в провинции Сычуань в юго-западном Китае от проливных дождей пострадали 115,9 тыс. жителей 22 административных единиц уездного уровня, площадь пострадавших от стихии сельхозугодий составила 4,44 тыс. га, было прервано движение по 162 автодорогам.