Повінь в Китаї: терміново евакуювали понад 5 тис. осіб

З вечора неділі до ранку понеділка в даному районі бушувала злива. Максимальна кількість опадів досягла 277,6 мм, місцями дощі викликали повені.



В ході рятувальної операції пропав безвісти один співробітник поліції, пошук якого в даний час триває. Ще один поліцейський отримав травми і був госпіталізований.



Згідно з прогнозом синоптиків, зливи триватимуть, очікується підйом рівня води в верхів'ях річки Хуанхе. У зв'язку з цим місцева влада проводить необхідну підготовку до повеней.



Нагадаємо, десятий за рахунком в цьому році тайфун "Ампіл" о 12:30 за місцевим часом у неділю обрушився на схід острова Чунмін китайського мегаполісу Шанхай.

В результаті проливних дощів на північному заході Китаю 12 осіб загинули, ще 39 отримали травми.



Як повідомляв УНН, в провінції Сичуань в південно-західному Китаї від злив постраждали 115,9 тис. жителів 22 адміністративних одиниць повітового рівня, площа постраждалих від стихії сільгоспугідь склала 4,44 тис. га, було перервано рух по 162 автодорогах.



