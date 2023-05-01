Возвращаться в Украину из Австрии и Венгрии станет удобнее

Детали

Отправление из столицы Австрии будет происходить ежедневно в 16:42. На станции Будапешт-Келети поезд будет стоять с 19:19 до 19:40. Время прибытия в Чоп 02:28.

После прохождения погранично-таможенного контроля продолжить движение по Украине можно любым другим рейсовым сообщением.

Билеты уже доступны в международных кассах Укрзализныци.

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