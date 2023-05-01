Повертатись в Україну з Австрії та Угорщини стане зручніше

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Укрзалізниця запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень – Чоп – Відень. Він стане зручним альтернативним шляхом повернення українців на Батьківщину, пише УНН з посиланням на Мінреінтеграції.

Деталі

Відправлення зі столиці Австрії буде відбуватись щоденно о 16:42. На станції Будапешт-Келеті поїзд стоятиме із 19:19 до 19:40. Час прибуття до Чопа 02:28.

Після проходження прикордонно-митного контролю продовжити рух Україною можна будь-яким іншим рейсовим сполученням.

Квитки вже доступні у міжнародних касах Укрзалізниці.

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