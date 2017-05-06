Возвращенные тела трех погибших бойцов отвезут в Днепр для экспертизы

"Тела погибших ребят нам удалось сегодня около 12:00 наконец вернуть на подконтрольную украинскую территорию. Нам стало известно об их гибели еще 1 мая, но с первой половины дня 2 мая мы сказали представителям противоположной стороны, что мы готовы забрать в любое время тела. Но каждый день переносилось место и время передачи тел", - сообщил М.Котелевский.

Он также отметил, что сейчас проходит опознание тел сослуживцами.

"Имена погибших ребят можно будет констатировать и обнародовать после того, как пройдет эта процедура. Они в ближайшее время будут доставлены в город Днепр для проведения судебно-медицинской экспертизы и в кратчайшие сроки мы будем планировать их транспортировку к местам окончательного захоронения", - добавил М.Котелевский.

Напомним, трое украинских военнослужащих погибли в районе Светлодарской дуги, спасая своего раненого собрата.