Возвращенные тела трех погибших бойцов отвезут в Днепр для экспертизы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Тела трех погибших в районе Светлодарской дуги украинских военных, которые вернули на подконтрольную Украине территорию, доставят в город Днепр для проведения судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщил координатор поисковой миссии ВСУ "Эвакуация 200" Михаил Котелевский в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Тела погибших ребят нам удалось сегодня около 12:00 наконец вернуть на подконтрольную украинскую территорию. Нам стало известно об их гибели еще 1 мая, но с первой половины дня 2 мая мы сказали представителям противоположной стороны, что мы готовы забрать в любое время тела. Но каждый день переносилось место и время передачи тел", - сообщил М.Котелевский.
Он также отметил, что сейчас проходит опознание тел сослуживцами.
"Имена погибших ребят можно будет констатировать и обнародовать после того, как пройдет эта процедура. Они в ближайшее время будут доставлены в город Днепр для проведения судебно-медицинской экспертизы и в кратчайшие сроки мы будем планировать их транспортировку к местам окончательного захоронения", - добавил М.Котелевский.
Напомним, трое украинских военнослужащих погибли в районе Светлодарской дуги, спасая своего раненого собрата.