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Повернуті тіла трьох загиблих бійців відвезуть до Дніпра для експертизи

Київ • УНН

 • 9422 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Тіла трьох загиблих у районі Світлодарської дуги українських військових, які повернули на підконтрольну Україні територію, доставлять до міста Дніпро для проведення судово-медичної експертизи. Про це повідомив координатор пошукової місії ЗСУ "Евакуація 200" Михайло Котелевський в ефірі "112 Україна", передає УНН.

Повернуті тіла трьох загиблих бійців відвезуть до Дніпра для експертизи

"Тіла загиблих хлопців нам вдалося сьогодні близько 12 години нарешті повернути на підконтрольну українську територію. Нам стало відомо про їх загибель ще 1 травня, але з першої половини дня 2 травня ми наголосили представникам протилежної сторони, що ми готові забрати у будь-який час тіла. Але кожного дня переносилось місце і час передачі тіл", - повідомив М.Котелевський.

Він також зазначив, що наразі проходить упізнання тіл товаришами по службі.

"Імена загиблих хлопців можна буде констатувати і оприлюднити після того, як пройде ця процедура. Вони найближчим часом будуть доставлені до міста Дніпро для проведення судово-медичної експертизи і в найкоротші терміни ми будемо планувати їх транспортування до місць остаточного поховання", - додав М.Котелевський.

Нагадаємо, троє українських військовослужбовців загинули в районі Світлодарської дуги, рятуючи свого пораненого побратима.

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