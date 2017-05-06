Повернуті тіла трьох загиблих бійців відвезуть до Дніпра для експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Тіла трьох загиблих у районі Світлодарської дуги українських військових, які повернули на підконтрольну Україні територію, доставлять до міста Дніпро для проведення судово-медичної експертизи. Про це повідомив координатор пошукової місії ЗСУ "Евакуація 200" Михайло Котелевський в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Тіла загиблих хлопців нам вдалося сьогодні близько 12 години нарешті повернути на підконтрольну українську територію. Нам стало відомо про їх загибель ще 1 травня, але з першої половини дня 2 травня ми наголосили представникам протилежної сторони, що ми готові забрати у будь-який час тіла. Але кожного дня переносилось місце і час передачі тіл", - повідомив М.Котелевський.
Він також зазначив, що наразі проходить упізнання тіл товаришами по службі.
"Імена загиблих хлопців можна буде констатувати і оприлюднити після того, як пройде ця процедура. Вони найближчим часом будуть доставлені до міста Дніпро для проведення судово-медичної експертизи і в найкоротші терміни ми будемо планувати їх транспортування до місць остаточного поховання", - додав М.Котелевський.
Нагадаємо, троє українських військовослужбовців загинули в районі Світлодарської дуги, рятуючи свого пораненого побратима.