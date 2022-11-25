Пивденноукраинская АЭС отчиталась о работе в штатном режиме

Цитата

"По состоянию на 9:00 25 ноября 2022 года энергоблоки Пивденноукраинской АЭС работают в штатном режиме. Замечаний к работе оборудования и персонала, его эксплуатирующего, нет", - сообщили на АЭС.

Детали

Как сообщается, радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска АЭС. "По состоянию на 25 ноября он составляет 0,12 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленные допустимые значения", - указали на станции.

Дополнение

23 ноября энергоблоки Пивденноукраинской атомной станции были отключены от сети. В результате произошло отключение потребителей от электроснабжения.

24 ноября вечером Укрэнерго сообщило, что все атомные станции постепенно набирают мощность, за исключением оккупированной Запорожской АЭС.