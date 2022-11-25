Пивденноукраинская АЭС отчиталась о работе в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пивденноукраинская АЭС в Николаевской области на утро 25 ноября работает в штатном режиме, сообщили УНН в Управлении информации и общественных связе ПАЭС.
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"По состоянию на 9:00 25 ноября 2022 года энергоблоки Пивденноукраинской АЭС работают в штатном режиме. Замечаний к работе оборудования и персонала, его эксплуатирующего, нет", - сообщили на АЭС.
Детали
Как сообщается, радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска АЭС. "По состоянию на 25 ноября он составляет 0,12 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленные допустимые значения", - указали на станции.
Дополнение
23 ноября энергоблоки Пивденноукраинской атомной станции были отключены от сети. В результате произошло отключение потребителей от электроснабжения.
24 ноября вечером Укрэнерго сообщило, что все атомные станции постепенно набирают мощность, за исключением оккупированной Запорожской АЭС.