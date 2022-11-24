АЕС поступово набирають потужність - Укренерго

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"... поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС", - йдеться у повідомлення.

У компанії нагадали, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно - це технологічна необхідність.

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Як повідомили в Укренерго, ​​станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в країні.

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