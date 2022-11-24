АЕС поступово набирають потужність - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Всі атомні станції поступово набирають потужність, за винятком окупованої Запорізької АЕС. Про це йдеться у повідомленні Укренерго, передає УНН.
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"... поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС", - йдеться у повідомлення.
У компанії нагадали, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно - це технологічна необхідність.
Додамо
Як повідомили в Укренерго, станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в країні.
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