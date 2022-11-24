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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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АЕС поступово набирають потужність - Укренерго

АЕС поступово набирають потужність - Укренерго

Київ • УНН

 • 777385 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Всі атомні станції поступово набирають потужність, за винятком окупованої Запорізької АЕС. Про це йдеться у повідомленні Укренерго, передає УНН.

Цитата

"... поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС", - йдеться у повідомлення.

У компанії нагадали, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно - це технологічна необхідність.

Додамо

Як повідомили в Укренерго, ​​станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хмельницька АЕС підключила перший блок до енергосистеми - голова ОВА

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