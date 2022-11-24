АЭС постепенно набирают мощность - Укрэнерго

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"... постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что атомные электростанции обеспечивали половину производства электроэнергии страны. Но АЭС после вынужденной остановки возвращаются в рабочий режим медленно – это технологическая необходимость.

Добавим

Как сообщили в Укрэнерго, по состоянию на 19:00 производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей потребления в стране.

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