Південноукраїнська АЕС прозвітувала про роботу у штатному режимі

Цитата

"Станом на 9:00 25 листопада 2022 року енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Зауважень до роботи обладнання та персоналу, який його експлуатує, немає", - повідомили на АЕС.

Деталі

Як повідомляється, радіаційній фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень, які було заміряно до пуску АЕС. "Станом на 25 листопада він становить 0,12 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень", - вказали на станції.

Доповнення

23 листопада енергоблоки Південноукраїнської атомної станції було відімкнено від мережі. Як наслідок сталося відключення споживачів від електропостачання.

24 листопада ввечері Укренерго повідомило, що всі атомні станції поступово набирають потужність, за винятком окупованої Запорізької АЕС.