Свергнутому лидеру Мьянмы Су Чжи предъявили новые обвинения во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Военное правительство Мьянмы выдвинуло новое обвинение во взяточничестве против свергнутого гражданского лидера Аун Сан Су Чжи. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
76-летний лауреат Нобелевской премии Су Чжи предстала перед судом почти за дюжиной дел, по совокупности которых максимальное наказание составляет не менее 150 лет лишения свободы. Она уже была осуждена на шесть лет лишения свободы по другим делам.
Дополнение
Ранее Су Чжи обвинили еще в пяти преступлениях, среди которых назаконный ввоз и хранение раций, а также нарушение коронавирусных ограничений.
Сторонники экс-лидера убеждены, что все обвинения против нее были сфабрикованы военными, чтобы оправдать захват власти и помешать ей вернуться к политике.
Однако официальный представитель правительства генерал-майор Зау Мин Тун заявил, что Су Чжи будут судить "в соответствии с законом".
Демократическое руководство Мьянмы было устранено в результате военного переворота 1 февраля 2021 года. Поводом стали масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года, о которых объявили сами военные. Протесты против переворота жестоко подавлялись.