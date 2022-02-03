Поваленому лідеру М'янми Су Чжі висунули нові звинувачення у хабарництві

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 53780 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 87896 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 97640 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 125550 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 132780 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 115262 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 133617 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167652 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179368 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215592 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 206130 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 279279 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 73664 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 50811 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 69211 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 279279 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 206130 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 303029 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 421647 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 672905 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 19092 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 69211 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102291 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139536 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164230 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Поваленому лідеру М'янми Су Чжі висунули нові звинувачення у хабарництві

Поваленому лідеру М'янми Су Чжі висунули нові звинувачення у хабарництві

Київ • УНН

 • 14796 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Військовий уряд М'янми висунув нове звинувачення у хабарництві проти поваленого громадянського лідера Аун Сан Су Чжі. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

76-річний лауреат Нобелівської премії Су Чжі постала перед судом майже за дюжиною справ, за сукупністю яких максимальне покарання становить не менше 150 років позбавлення волі. Вона вже була засуджена на шість років позбавлення волі в інших справах.

Доповнення

Раніше Су Чжі звинуватили ще у п'яти злочинах, серед яких назаконне ввезення та зберігання рацій, а також порушення коронавірусних обмежень.

Прихильники екклідера переконані, що всі звинувачення проти неї були сфабриковані військовими, щоб виправдати захоплення влади та завадити їй повернутися до політики.

Проте офіційний представник уряду генерал-майор Зау Мін Тун заявив, що Су Чжі судитимуть "відповідно до закону".

Демократичне керівництво М'янми було усунуто внаслідок військового перевороту 1 лютого 2021 року. Приводом стали масштабні фальшування на виборах у листопаді 2020 року, про які оголосили самі військові. Протести проти перевороту жорстоко придушувалися.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83