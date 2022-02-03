Поваленому лідеру М'янми Су Чжі висунули нові звинувачення у хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Військовий уряд М'янми висунув нове звинувачення у хабарництві проти поваленого громадянського лідера Аун Сан Су Чжі. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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76-річний лауреат Нобелівської премії Су Чжі постала перед судом майже за дюжиною справ, за сукупністю яких максимальне покарання становить не менше 150 років позбавлення волі. Вона вже була засуджена на шість років позбавлення волі в інших справах.
Доповнення
Раніше Су Чжі звинуватили ще у п'яти злочинах, серед яких назаконне ввезення та зберігання рацій, а також порушення коронавірусних обмежень.
Прихильники екклідера переконані, що всі звинувачення проти неї були сфабриковані військовими, щоб виправдати захоплення влади та завадити їй повернутися до політики.
Проте офіційний представник уряду генерал-майор Зау Мін Тун заявив, що Су Чжі судитимуть "відповідно до закону".
Демократичне керівництво М'янми було усунуто внаслідок військового перевороту 1 лютого 2021 року. Приводом стали масштабні фальшування на виборах у листопаді 2020 року, про які оголосили самі військові. Протести проти перевороту жорстоко придушувалися.