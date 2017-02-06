Поезд переехал мужчину в Ровенской области

Смерть мужчины была мгновенной, ведь он получил травмы, несовместимые с жизнью. 27-летний погибший проживал с родителями и нигде не работал. По словам родных, мужчина каждый день ходил к своему товарищу, и путь его пролегал именно через пути.

Следователи выясняют, почему он там лежал в момент наезда и все обстоятельства трагического случая будут выяснять правоохранители. Полиция возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.