Поезд переехал мужчину в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Трагедия произошла на железнодорожном пути возле села Бродовское Острожского района Ровенской области. Там вчера грузовой поезд переехал местного 27-летнего селянина. Об этом проинформировали в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, сообщает УНН.
Смерть мужчины была мгновенной, ведь он получил травмы, несовместимые с жизнью. 27-летний погибший проживал с родителями и нигде не работал. По словам родных, мужчина каждый день ходил к своему товарищу, и путь его пролегал именно через пути.
Следователи выясняют, почему он там лежал в момент наезда и все обстоятельства трагического случая будут выяснять правоохранители. Полиция возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.