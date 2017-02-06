Потяг переїхав чоловіка на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Трагедія сталася на залізничній колії поблизу села Бродівське Острозького району Рівненщини. Там вчора вантажний потяг переїхав місцевого 27-річного селянина. Про це проінформували у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, повідомляє УНН.
Смерть чоловіка стала миттєвою, адже він отримав травми, несумісні із життям. 27-річний загиблий проживав з батьками і ніде не працював. Зі слів рідних, чоловік щодня ходив до свого товариша, і шлях його пролягав саме через колії.
Слідчі з'ясовують, чому там лежав у момент наїзду та всі обставини трагічного випадку з’ясовуватимуть правоохоронці. Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.