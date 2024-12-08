Потери врага за сутки: ликвидировано более 1400 военных и десятки единиц техники

В течение суток террористы потеряли 1460 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 08.12.24:

- Личный состав: 753 370 (+1460).

- Танки: 9519 (+5).

- Бронированные боевые машины: 19571 (+36).

- Артиллерийские системы: 21058 (+3).

- РСЗО: 1253.

- Средства ПВО: 1023 (+1).

- Самолеты: 369.

- Вертолеты: 329.

- БПЛА оперативно-тактического уровня: 20071 (+29).

- Крылатые ракеты: 2857.

- Корабли / катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 30965 (+17).

- Специальная техника: 3635 (+2).

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