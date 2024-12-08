Потери врага за сутки: ликвидировано более 1400 военных и десятки единиц техники
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков по состоянию на 8 декабря 2024 года. За сутки враг потерял 1460 военных, 5 танков и 36 боевых машин.
В течение суток террористы потеряли 1460 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 08.12.24:
- Личный состав: 753 370 (+1460).
- Танки: 9519 (+5).
- Бронированные боевые машины: 19571 (+36).
- Артиллерийские системы: 21058 (+3).
- РСЗО: 1253.
- Средства ПВО: 1023 (+1).
- Самолеты: 369.
- Вертолеты: 329.
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 20071 (+29).
- Крылатые ракеты: 2857.
- Корабли / катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 30965 (+17).
- Специальная техника: 3635 (+2).
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