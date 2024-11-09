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Потери террористов за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 9 ноября

Потери террористов за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 9 ноября

Киев  •  УНН

05:22 • 8028 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1660 вражеских военных. Также уничтожено 5 танков, 36 бронемашин, 23 артиллерийские системы и 49 БПЛА противника.

За сутки противник потерял 1660 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 09.11.24:

- Личный состав: 707 540 (+1660).

- Танки: 9238 (+5).

- Бронированные боевые машины: 18697 (+36).

- Артиллерийские системы: 20249 (+23).

- РСЗО: 1245.

- Средства ППО: 996.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18575 (+49).

- Крылатые ракеты: 2634 (+3).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 28561 (+66).

- Специальная техника: 3604 (+2).

Генштаб: на фронте произошло 145 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении6 ноября 2024, 21:14 • 31771 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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