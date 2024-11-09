Потери террористов за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 9 ноября
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1660 вражеских военных. Также уничтожено 5 танков, 36 бронемашин, 23 артиллерийские системы и 49 БПЛА противника.
За сутки противник потерял 1660 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 09.11.24:
- Личный состав: 707 540 (+1660).
- Танки: 9238 (+5).
- Бронированные боевые машины: 18697 (+36).
- Артиллерийские системы: 20249 (+23).
- РСЗО: 1245.
- Средства ППО: 996.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18575 (+49).
- Крылатые ракеты: 2634 (+3).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 28561 (+66).
- Специальная техника: 3604 (+2).
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