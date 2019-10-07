Потенциальный "главный дипломат" ЕС упомянул Украину на первой минуте выступления перед ЕП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Претендент на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на 1-й минуте своего выступления на слушаньях комитета ЕП по иностранным делам упомянул Украину, передаёт корреспондент УНН.
“Позвольте мне с самого начала подчеркнуть мое намерение участвовать в процессе реформ и интеграции на Западных Балканах, поддерживать демократию и территориальную целостность Украины”, — заявил он.
По словам Борреля, он намерен также решать вопросы относительно южных соседей блока, разрабатывать новую комплексную стратегию в отношении Африки, работы с Азией и многое другое.
Как сообщал УНН, 6 августа Европейский совет “формально” назначил новым Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля — министра иностранных дел Испании.
Теперь кандидатуру Боррелля должен поддержать Европейский парламент.