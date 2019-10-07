Потенційний "головний дипломат" ЄС згадав Україну на першій хвилині виступу перед ЕП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Претендент на пост Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на 1-й хвилині свого виступу на слуханнях комітету ЄП у закордонних справах, передає кореспондент УНН.
"Дозвольте мені з самого початку підкреслити мій намір брати участь в процесі реформ і інтеграції на Західних Балканах, підтримувати демократію і територіальну цілісність України", - заявив він.
За словами Борреля, він планує також вирішувати питання щодо південних сусідів блоку, розробляти нову комплексну стратегію щодо Африки, роботи з Азією і багато іншого.
Як повідомляв УНН, 6 серпня Європейська рада "формально" призначила новим Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Боррелля - міністра закордонних справ Іспанії.
Тепер кандидатуру Боррелля має підтримати Європейський парламент.