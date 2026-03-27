Построил отель в Буковеле за "грязные" деньги - экс-чиновнику столичной таможни сообщили о подозрении
Киев • УНН
Бывший чиновник построил отель в Буковеле за незадекларированные средства и оформил его на родственника. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Бывшего заместителя начальника Киевской таможни разоблачили в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле. Как сообщили в САП, экс-чиновнику сообщили о подозрении, передает УНН.
Прокурор САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Киевской таможни. Он разоблачен в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле
Детали дела
По данным следствия, должностное лицо в течение 2020 – 2021 годов построило и ввело в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области. В общей сложности он вложил в строительство более 2 млн долл., которые не имели легального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи.
Чтобы скрыть имущество, должностное лицо зарегистрировало объект недвижимости и земельные участки на своего родственника. Однако фактически и в дальнейшем продолжал контролировать бизнес, добавили в САП.
Задокументировано, что в течение 2020 – 2025 годов он получал официальный доход от деятельности отеля, что помогло окончательно легализовать неподтвержденные средства.
Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Ответственность
Как сообщили в САП, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
