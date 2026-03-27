Збудував готель у Буковелі за "брудні" гроші - експосадовцю столичної митниці повідомили про підозру
Колишній посадовець збудував готель у Буковелі за незадекларовані кошти та оформив його на родича. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Колишнього заступника начальника Київської митниці викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі. Як повідомили у САП, експосадовцю повідомили про підозру, передає УНН.
Прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці. Його викрито на легалізації понад 2 млн. доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі
Деталі справи
За даними слідства, посадовець протягом 2020 – 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад 2 млн дол., які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.
Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес, додали у САП.
Задокументовано, що протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідальність
Як повідомили у САП, cанкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
