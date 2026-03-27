Збудував готель у Буковелі за "брудні" гроші - експосадовцю столичної митниці повідомили про підозру

Ексклюзив
13:21 • 8230 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
12:50 • 22167 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
11:09 • 18757 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
10:01 • 33112 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 20832 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 25800 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 45008 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 48135 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 43958 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36649 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
НБУ "відпустив" євро: офіційний курс на 27 березня27 березня, 06:00 • 24821 перегляди
Трамп стверджує, що ЦРУ повідомило його про гомосексуальність нового верховного лідера Ірану27 березня, 06:51 • 8776 перегляди
Як Україна перехоплює тисячі дронів - партнерам з ЄС показали "малу" ППОVideo11:01 • 5000 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 15408 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України13:02 • 8444 перегляди
Публікації
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
12:50 • 22167 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
10:01 • 33112 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 74830 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 87894 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 59244 перегляди
Збудував готель у Буковелі за "брудні" гроші - експосадовцю столичної митниці повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 1704 перегляди

Колишній посадовець збудував готель у Буковелі за незадекларовані кошти та оформив його на родича. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Колишнього заступника начальника Київської митниці викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі. Як повідомили у САП, експосадовцю повідомили про підозру, передає УНН.

Прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці. Його викрито на легалізації понад 2 млн. доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі 

- йдеться у повідомленні.

Деталі справи

За даними слідства, посадовець протягом 2020 – 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад 2 млн дол., які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.

Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес, додали у САП.

Задокументовано, що протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідальність

Як повідомили у САП, cанкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Завдали збитків на 10 тис. доларів - посадовців Автомобільних доріг України викрили на хабарі10.03.26, 14:20 • 2931 перегляд

Антоніна Туманова

ЕкономікаКримінал
Нерухомість
Село
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Україна
Київ