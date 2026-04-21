Постпред Украины в ООН раскрыл "кровавую арифметику" попыток россии захватить Донбасс

россия несет значительные потери за каждый квадратный километр оккупированной земли и прибегает к "псевдопереговорной тактике", но Украина никогда не оставит ни одного квадратного миллиметра нашей земли, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совбеза ООН 20 марта, пишет УНН.

Детали

Постпред Украины, как отметили в отчете ООН с заседания, подчеркнул, что москва терпит военное поражение. Согласно оценкам с поля боя, российская федерация сейчас теряет в среднем 254 солдата "на каждый квадратный километр украинской территории, которую ей еще удается оккупировать", сказал он. Учитывая эту "кровавую арифметику", он сказал, что, как сообщается, "москве придется отправить на смерть по меньшей мере еще 1,5 миллиона солдат, чтобы захватить весь Донбасс".

"Даже для путина, для которого ценность, которую он придает жизни собственных граждан, кажется, меньше, чем копейка или рубль, такая цифра была бы катастрофической", – отметил он.

Федоров на "Рамштайне" назвал три домена украинской стратегии и озвучил потери врага на квадратный километр

Поэтому кремль обратился к "псевдопереговорной тактике", требуя от Украины добровольного вывода войск из определенных регионов как предпосылку для мирных переговоров, добавил он.

Но "мы никогда, никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли, и мы никогда, никогда не оставим ни одного из наших сограждан", сказал он.

На фоне того, как мирные переговоры были заморожены почти на два месяца, он призвал Совет Безопасности ООН, в частности его европейских членов, принять резолюцию, которая бы установила "немедленное и безусловное прекращение огня", а также обмен военнопленными на основе "всех на всех".