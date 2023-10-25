Поставил некачественную форму для ВСУ на 35 млн грн: перед судом предстанет директор швейной фабрики

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«Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора швейной фабрики по факту завладения средствами воинской части, которые выделялись на закупку форменной одежды для военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», - говорится в сообщении.

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В Украине выявили поставку некачественной форменной одежды для ВСУ на более 35 млн грн, было сообщено о подозрении директору частной фирмы.