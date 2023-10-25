Поставив неякісну форму для ЗСУ на 35 млн грн: перед судом постане директор швейної фабрики

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«Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора швейної фабрики за фактом заволодіння коштами військової частини, які виділялися на закупівлю форменого одягу для військовослужбовців Збройних Сил України (ч. 5 ст. 191 КК України)», - йдеться в повідомленні.

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В Україні виявили поставку неякісного форменого одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн, було повідомлено про підозру директору приватної фірми.