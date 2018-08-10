"Поставить в стойло". С чем связана атака на белорусских журналистов

"Дело БелТА"

Во вторник, 7 августа, в редакцию TUT.by и "БелаПАН" с обыском явились сотрудники СК Беларуси в сопровождении ОМОН. Обыски проходили до утра следующего дня: были изъяты компьютеры, жесткие диски, другие носители информации и другая техника.

К некоторым журналистам явились с обыском и домой. В частности, 7 августа были задержаны 10 журналистов "БелаПАН" и TUT.by.

Также 8 августа стало известно об обысках дома у корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского и журналиста издания "Белорусы и рынок" Алексея Жукова. В этот же день на допрос в СК РБ доставили трех журналистов и главного редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, но к вечеру их отпустили. Также около двух часов допрашивали и основателя сайта TUT.by Юрия Зиссера, он проходит по делу в качестве свидетеля. В комментарии УНН он рассказал, что под формальными поводами оказывается давление на журналистов. Он отметил, что его коллектив не впервые сталкивается с подобными нападками.

В четверг, 9 августа, на работу не явилась и главный редактор сайта "БелаПАН" Ирина Левшина. Гендиректор информационного агентства Алесь Липай сообщил в Facebook, что в ее квартире прошел обыск и также изъята техника.

Как пишет "Белсат", в СК РБ к журналистам не пускали адвокатов и тянули время.

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Известно, что на коллег в СК РБ пожаловалось руководство государственного телеканала "БелТА". В следственных органах заявили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК РБ (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).

В "БелТА" утверждают, что коллеги, пользуясь чужими паролями доступа к закрытой информации, нелегально использовали их новости. Платная информация была доступна подписчикам раньше, чем остальным читателям на сайте.

"Речь идет об элементарной краже и несанкционированном доступе. У "БелТА" есть подписка на информационную ленту - люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Указанные вами лица денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все", - прокомментировала директор "БелТА" Ирина Акулович.

Несмотря на то, что журналистам вменяется "мягкая" статья, их поместили в изолятор "на Окрестина" в Минске. По информации белорусских СМИ, до сих пор задержаны двое журналистов.

Зиссер добавил, что даже по этому обвинению состав преступления отсутствует.

"Решение об изоляции принимают ведущие дела следователи, это в их компетенции. Каждый следователь по своему уголовному делу принимает решение относительно проведения дальнейших следственных действий", - объяснил начальник отдела информации СК РБ Сергей Кабаков.

Зачистка информационного поля

Зиссер считает, что атака на СМИ может быть связана с предстоящими выборами в Беларуси. В 2020 году запланированы очередные президентские и парламентские выборы, но в ЦИК РБ уже объявили, что одна из избирательных кампаний может пройти раньше - в 2019 году.

"Безусловно, связываю (задержания с политической ситуацией – ред.)", - сказал основатель TUT.by.

Как сообщал УНН, ранее в Беларуси был заблокирован доступ к сайту "Хартия97". Тогда главный редактор портала Наталия Радина утверждала, что белорусские власти опасаются растущей популярности СМИ. По ее мнению, такие действия создают угрозу информационной безопасности страны. "Беларусь находится под полным информационным влиянием со стороны Российского государства", - сказала Радина.

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Похожей версии придерживается и журналистка "Белсат" Светлана Калинкина.

"Невозможно не видеть, что идет целенаправленная зачистка белорусского информационного поля с одновременной активизацией на этом поле пророссийских информационных ресурсов… И объект атаки - наиболее популярные белорусские СМИ", - написала Калинкина.

Обозреватель Виталий Портников, в свою очередь, не исключает вероятности того, что журналистским коллективам могут мстить из-за "невыгодной" редакционной политики.

"Версия первая, что это акция по запугиванию всего журналистского сообщества, которая есть. Не только, может быть, даже журналистского, а занимающегося распространением политически значимой информации. Приближаются президентские выборы, и мне кажется, что это попытка загнать в какое-то стойло негосударственные средства массовой информации. Тем более, хочу вспомнить, что за 2017 год административных штрафов и привлечений к административной ответственности журналистов негосударственных СМИ было в три раза больше, по сравнению с прошлыми годами", - считает Портников.

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