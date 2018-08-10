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"Поставити у стійло". З чим пов'язана атака на білоруських журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У вівторок, 7 серпня, Слідчий комітет (СК) РБ навідався з обшуками до редакції сайту TUT.by, інформаційного агентства "БелаПАН", офісу Realt.by, редакції газети "Культура" і навіть додому до деяких журналістів. Слідчі дії тривали більше доби. Відразу ж стало відомо і про затримання журналістів. У рамках кримінальної справи їх обвинувачують в нелегальному використанні платних новин державної медіа-компанії "БелТА". Керівництво "БелТА" стверджує, що йдеться "про елементарну крадіжку", але засновник TUT.by Юрій Зіссер вважає, що під формальним приводом влада зачищає інформаційний простір, пише УНН.

"Поставити у стійло". З чим пов'язана атака на білоруських журналістів

"Справа БелТА"

У вівторок, 7 серпня, у редакцію TUT.by і "БелаПАН" з обшуком навідалися співробітники СК Білорусі у супроводі ОМОН. Обшуки проходили до ранку наступного дня: були вилучені комп'ютери, жорсткі диски, інші носії інформації та інша техніка.

До деяких журналістів навідалися з обшуком і додому. Зокрема, 7 серпня були затримані 10 журналістів "БелаПАН" і TUT.by.

Також 8 серпня стало відомо про обшуки вдома у кореспондента Deutsche Welle Павлюка Биковського і журналіста видання "Білоруси і ринок" Олексія Жукова. У цей же день на допит у СК РБ доставили трьох журналістів і головного редактора порталу Realt.by Владислава Кулецького, але до вечора їх відпустили. Також близько двох годин допитували і засновника сайту TUT.by Юрія Зіссера, він проходить у справі як свідок. У коментарі УНН він розповів, що під формальними приводами чиниться тиск на журналістів. Він зазначив, що його колектив не вперше стикається з подібними нападками.

У четвер, 9 серпня, на роботу не з'явилася і головний редактор сайту "БелаПАН" Ірина Левшина. Гендиректор інформаційного агентства Алесь Липай повідомив у Facebook, що у її квартирі провели обшук і також вилучена техніка.

Як пише "Белсат", в СК РБ до журналістів не пускали адвокатів і тягнули час.

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Відомо, що на колег в СК РБ поскаржилося керівництво державного телеканалу "БелТА". У слідчих органах заявили, що порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 349 КК РБ (Несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, здійснений з іншої особистої зацікавленості, яка спричинила заподіяння істотної шкоди).

У "БелТА" стверджують, що колеги, користуючись чужими паролями доступу до закритої інформації, нелегально використовували їхні новини. Платна інформація була доступна передплатникам раніше, ніж іншим читачам на сайті.

"Йдеться про елементарну крадіжку і несанкціонований доступ. У "БелТА" є підписка на інформаційну стрічку - люди платять за неї гроші і першими отримують інформацію, якої ще немає на сайті. Зазначені вами особи грошей не платили, але під чужими паролями підключалися до цієї стрічки і використовували цю інформацію, ось і все", - прокоментувала директор "БелТА" Ірина Акулович.

Незважаючи на те, що журналістам інкримінується "м'яка" стаття, їх помістили в ізолятор "на Окрестина" у Мінську. За інформацією білоруських ЗМІ, досі утримуються двоє журналістів.

Зіссер додав, що навіть за цим обвинуваченням склад злочину відсутній.

"Рішення про ізоляцію ухвалюють слідчі, які ведуть справи, це у їх компетенції. Кожен слідчий у своїй кримінальній справі приймає рішення щодо проведення подальших слідчих дій", - пояснив начальник відділу інформації СК РБ Сергій Кабаков.

Зачистка інформаційного поля

Зіссер вважає, що атака на ЗМІ може бути пов'язана з майбутніми виборами у Білорусі. У 2020 році заплановані чергові президентські і парламентські вибори, але у ЦВК РБ вже оголосили, що одна з виборчих кампаній може пройти раніше - у 2019 році.

"Безумовно, пов'язую (затримання з політичною ситуацією - ред.)", - сказав засновник TUT.by.

Як повідомляв УНН, раніше у Білорусі був заблокований доступ до сайту "Хартія97". Тоді головний редактор порталу Наталія Радіна стверджувала, що білоруська влада побоюється зростаючої популярності ЗМІ. На її думку, такі дії створюють загрозу інформаційній безпеці країни. "Білорусь перебуває під повним інформаційним впливом з боку Російської держави", - сказала Радіна.

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Схожої версії дотримується і журналістка "Белсат" Світлана Калінкіна.

"Неможливо не бачити, що йде цілеспрямована зачистка білоруського інформаційного поля з одночасною активізацією на цьому полі проросійських інформаційних ресурсів... І об'єкт атаки - найбільш популярні білоруські ЗМІ", - написала Калінкіна.

Оглядач Віталій Портников, своєю чергою, не виключає ймовірності того, що журналістським колективам можуть мстити через "невигідну" редакційну політику.

"Версія перша, що це акція із залякування всього журналістського співтовариства, яка є. Не лише, може бути, навіть журналістського, а того, яке займається поширенням політично значимої інформації. Наближаються президентські вибори, і мені здається, що це спроба загнати у якесь стійло недержавні засоби масової інформації. Тим більше, хочу згадати, що за 2017 рік адміністративних штрафів та притягнення до адміністративної відповідальності журналістів недержавних ЗМІ було в три рази більше, у порівнянні з минулими роками", - вважає Портников.

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