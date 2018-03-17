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Постановление о согласии на арест Бакулина опубликовали в парламентской газете

Постановление о согласии на арест Бакулина опубликовали в парламентской газете

Киев  •  УНН

 • 16506 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Принятые Верховной Радой постановления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина опубликовали в парламентской газете "Голос Украины" от 17 марта, сообщает УНН.

"Рассмотрев представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Бакулина Е.Н. от 16 февраля 2018 года в уголовном производстве № 12013220540000400, Верховная Рада Украины постановляет: дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича", - говорится в первом из постановлений, принятых парламентом 15 марта.

В двух других опубликованных постановлениях речь идет о предоставлении согласия на задержание народного депутата Евгения Бакулина, а также о предоставлении согласия на избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

Напомним, 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Евгения Бакулина.

Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о снятии с Евгения Бакулина депутатской неприкосновенности 16 февраля.

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