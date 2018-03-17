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Постанову про згоду на арешт Бакуліна опублікували у парламентській газеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Ухвалені Верховною Радою постанови про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна опублікували у парламентській газеті "Голос України" від 17 березня, повідомляє УНН.

"Розглянувши подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Бакуліна Є.М. від 16 лютого 2018 року у кримінальному провадженні № 12013220540000400, Верховна Рада України постановляє: надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича", - йдеться у першій з постанов, ухвалених парламентом 15 березня.

У двох інших опублікованих постановах йдеться про надання згоди на затримання народного депутата Євгена Бакуліна, а також про надання згоди на обрання стосовно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту).

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Євгена Бакуліна.

Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про зняття з Євгена Бакуліна депутатської недоторканності 16 лютого.

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