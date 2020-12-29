Поставщика Apple обвиняют в использовании принудительного труда уйгуров в Китае - WP
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Еще один поставщик компании Apple подвергся обвинения в использовании принудительного труда этнических уйгуров на своих заводах. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на документы, полученные правозащитниками, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Согласно отчету инициативы Tech Transparency Project, китайская компания Lens Technology, которая является одним из древнейших поставщиков цепочки производства iPhone, привлекла тысячи работников-уйгуров, представителей этнического меньшинства с китайского региона Синьцзян.
Представитель Apple, в свою очередь, заявил, что компания убедилась, что Lens Technology не привлекал никаких работников из меньшинства уйгуров, проживающих в Синьцзяне. Сам поставщик не прокомментировал ситуацию. Министерство иностранных дел Китая отрицает само наличие принудительного труда в стране и обвинило “людей с непонятными мотивами” в фабрикации данных.
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Lens Technology — минимум пятый поставщик Apple, по которому раздаются упреки в использовании принудительного труда уйгуров. Эта компания, судя по ее ежегодной отчетности, также сотрудничает с Amazon и Tesla.
По оценкам ООН, около 1 миллиона этнических уйгуров и других мусульман-представителей тюркоязычных коренных народов содержатся в лагерях, которые Пекин называет “контрэкстремистскими центрами” в провинции Синьцзян. Также миллионы людей насильно удерживаются в “лагерях перевоспитания”.
Пекин заявляет, что места содержания является “профессионально-техническими” заведениями, а их цель — обучение и развитие рабочих навыков.