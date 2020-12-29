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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Поставщика Apple обвиняют в использовании принудительного труда уйгуров в Китае - WP

Киев • УНН

 • 13471 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Еще один поставщик компании Apple подвергся обвинения в использовании принудительного труда этнических уйгуров на своих заводах. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на документы, полученные правозащитниками, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Поставщика Apple обвиняют в использовании принудительного труда уйгуров в Китае - WP

Согласно отчету инициативы Tech Transparency Project, китайская компания Lens Technology, которая является одним из древнейших поставщиков цепочки производства iPhone, привлекла тысячи работников-уйгуров, представителей этнического меньшинства с китайского региона Синьцзян.

Представитель Apple, в свою очередь, заявил, что компания убедилась, что Lens Technology не привлекал никаких работников из меньшинства уйгуров, проживающих в Синьцзяне. Сам поставщик не прокомментировал ситуацию. Министерство иностранных дел Китая отрицает само наличие принудительного труда в стране и обвинило “людей с непонятными мотивами” в фабрикации данных.

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Lens Technology — минимум пятый поставщик Apple, по которому раздаются упреки в использовании принудительного труда уйгуров. Эта компания, судя по ее ежегодной отчетности, также сотрудничает с Amazon и Tesla.

По оценкам ООН, около 1 миллиона этнических уйгуров и других мусульман-представителей тюркоязычных коренных народов содержатся в лагерях, которые Пекин называет “контрэкстремистскими центрами” в провинции Синьцзян. Также миллионы людей насильно удерживаются в “лагерях перевоспитания”.

Пекин заявляет, что места содержания является “профессионально-техническими” заведениями, а их цель — обучение и развитие рабочих навыков.

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