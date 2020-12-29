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Постачальника Apple звинувачують у використанні примусової праці уйгурів у Китаї – WP

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Ще один постачальник компанії Apple наразився на звинувачення у використанні примусової праці етнічних уйгурів на своїх заводах. Про це повідомляє видання Washington Post із посиланням на документи, отримані правозахисниками, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Постачальника Apple звинувачують у використанні примусової праці уйгурів у Китаї – WP

Згідно зі звітом ініціативи Tech Transparency Project, китайська компанія Lens Technology, яка є одним із найдавніших постачальників ланцюжка виробництва iPhone, залучила тисячі працівників-уйгурів, представників етнічної меншини з китайського регіону Сіньцзян.

Речник Apple, своєю чергою, заявив, що компанія пересвідчилася, що Lens Technology не залучав жодних працівників з меншини уйгурів, які мешкають у Сіньцзяні. Сам постачальник не прокоментував ситуацію. Міністерство закордонних справ Китаю заперечило саму наявність примусової праці в країні і звинуватило “людей із незрозумілими мотивами” у фабрикації даних.

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Lens Technology — щонайменше п’ятий постачальник Apple, щодо якого лунають закиди у використанні примусової праці уйгурів. Ця компанія, судячи з її щорічної звітності, також співпрацює з Amazon і Tesla.

За оцінками ООН, близько 1 мільйона етнічних уйгурів та інших мусульман-представників тюркомовних корінних народів утримуються в таборах, які Пекін називає “контрекстремістськими центрами” у провінції Сіньцзян. Також мільйони людей насильно утримуються в “таборах перевиховання”.

Пекін заявляє, що місця утримання є “професійно-технічними” закладами, а їхня мета — навчання та розвиток робочих навичок.

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