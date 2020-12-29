Постачальника Apple звинувачують у використанні примусової праці уйгурів у Китаї – WP
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Ще один постачальник компанії Apple наразився на звинувачення у використанні примусової праці етнічних уйгурів на своїх заводах. Про це повідомляє видання Washington Post із посиланням на документи, отримані правозахисниками, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Згідно зі звітом ініціативи Tech Transparency Project, китайська компанія Lens Technology, яка є одним із найдавніших постачальників ланцюжка виробництва iPhone, залучила тисячі працівників-уйгурів, представників етнічної меншини з китайського регіону Сіньцзян.
Речник Apple, своєю чергою, заявив, що компанія пересвідчилася, що Lens Technology не залучав жодних працівників з меншини уйгурів, які мешкають у Сіньцзяні. Сам постачальник не прокоментував ситуацію. Міністерство закордонних справ Китаю заперечило саму наявність примусової праці в країні і звинуватило “людей із незрозумілими мотивами” у фабрикації даних.
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Lens Technology — щонайменше п’ятий постачальник Apple, щодо якого лунають закиди у використанні примусової праці уйгурів. Ця компанія, судячи з її щорічної звітності, також співпрацює з Amazon і Tesla.
За оцінками ООН, близько 1 мільйона етнічних уйгурів та інших мусульман-представників тюркомовних корінних народів утримуються в таборах, які Пекін називає “контрекстремістськими центрами” у провінції Сіньцзян. Також мільйони людей насильно утримуються в “таборах перевиховання”.
Пекін заявляє, що місця утримання є “професійно-технічними” закладами, а їхня мета — навчання та розвиток робочих навичок.