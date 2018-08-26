Посольство Украины в США выразило сожаление по поводу смерти Маккейна
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Посольство Украины в США выразило соболезнования семье и друзьям американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, который скончался 25 августа на 82-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу посольства.
Украинские дипломаты назвали Маккейна одним из крупнейших друзей Украины и американским героем.
“Его огромный вклад в свободу и демократию Украины никогда не будет забыт. Сенатор Маккейн присоединился к украинскому народу на Майдане в Киеве зимой 2013 года, путешествуя на Донбасс <...> накануне нового года 2015-го, чтобы поднять дух украинских солдат”, — напомнили в посольстве.
“Мы скорбим вместе с вами и американским народом”, — отмечается в сообщении.
Напомним, сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер на 82 году жизни. Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой Путина и России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа.