Посольство Украины в США выразило сожаление по поводу смерти Маккейна

Украинские дипломаты назвали Маккейна одним из крупнейших друзей Украины и американским героем.

“Его огромный вклад в свободу и демократию Украины никогда не будет забыт. Сенатор Маккейн присоединился к украинскому народу на Майдане в Киеве зимой 2013 года, путешествуя на Донбасс <...> накануне нового года 2015-го, чтобы поднять дух украинских солдат”, — напомнили в посольстве.

“Мы скорбим вместе с вами и американским народом”, — отмечается в сообщении.

Напомним, сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер на 82 году жизни. Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой Путина и России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа.