Посольство України у США висловило співчуття з приводу смерті Маккейна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Посольство України в США висловило співчуття родині та друзям американського сенатора-республіканця Джона Маккейна, який помер 25 серпня на 82-му році життя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку посольства.
Українські дипломати назвали Маккейна одним із найбільших друзів України і американським героєм.
"Його величезний внесок у свободу і демократію України ніколи не буде забутий. Сенатор Маккейн приєднався до українського народу на Майдані в Києві взимку 2013 року, подорожуючи на Донбас <...> напередодні нового року 2015-го, щоб підняти дух українських солдат", - нагадали у посольстві.
"Ми сумуємо разом з вами і американським народом", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер на 82 році життя. Маккейн відноситься до числа сенаторів, виступаючих із найбільш жорсткою критикою Путіна та Росії. Законодавець не раз закликав ввести нові антиросійські санкції. Сенатор різко критикував зовнішню і внутрішню політику обраного в 2016 році американського лідера Дональда Трампа.