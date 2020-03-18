Посольство Украины в Праге опровергло информацию об эвакуации украинцев автобусом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Посольство Украины в Праге опровергло информацию о том, что украинцев будут вывозить с помощью автобуса из Богумина, а также призвало не ехать туда и ждать инструкций. Об этом говорится на странице посольства Украины в Чехии на Facebook, передает УНН.
"Уважаемые граждане! Не верьте каждой информации, появляющейся в соцсетях. Чешская полиция опровергла информацию об автобусе, который вывезет наших граждан из Богумина. Это неправда. На польской границе эти автобусы не пропустят! Мы призываем всех сохранять спокойствие, набраться терпения, пока не ехать в Богумин и ждать наших инструкций ", - говорится в сообщении.
Указано, что есть вероятность, что поезд поедет из Праги, а не из Богумина.
"Поэтому все, кто зарегистрировался на поезд и отправил в форме нам свой email, ждите инструкций, которые мы Вам вскоре вышлем на email", - добавили в посольстве.
Напомним, автобус, которым возвращались из Чехии в Харьков 52 украинских гражданина, третьи сутки стоит в городе Наход , что недалеко от границы с Польшей.