Посольство Украины в Праге опровергло информацию об эвакуации украинцев автобусом

КИЕВ. 18 марта. УНН. Посольство Украины в Праге опровергло информацию о том, что украинцев будут вывозить с помощью автобуса из Богумина, а также призвало не ехать туда и ждать инструкций. Об этом говорится на странице посольства Украины в Чехии на Facebook, передает УНН.