Посольство України у Празі спростувало інформацію про евакуацію українців автобусом

КИЇВ. 18 березня. УНН. Посольство України у Празі спростувало інформацію про те, що українців вивозитимуть за допомогою автобусу з Богуміна, а також закликало не їхати туди і чекати інструкцій. Про це йдеться на сторінці посольства України у Чехії на Facebook, передає УНН.