Посольство України у Празі спростувало інформацію про евакуацію українців автобусом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Посольство України у Празі спростувало інформацію про те, що українців вивозитимуть за допомогою автобусу з Богуміна, а також закликало не їхати туди і чекати інструкцій. Про це йдеться на сторінці посольства України у Чехії на Facebook, передає УНН.
“Шановні громадяни! Не вірте кожній інформації, що з'являється в соцмережах. Чеська поліція спростувала інформацію про автобус, який вивезе наших громадян з Богуміна. Це неправда. На польському кордоні ці автобуси не пропустять! Ми закликаємо всіх зберігати спокій, набратися терпіння, поки що не їхати в Богумін і чекати наших інструкцій”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що є ймовірність, що потяг поїде з Праги, а не з Богуміна.
“Тому всі, хто зареєструвався на потяг і відправив у формі нам свій email, чекайте інструкцій, які ми Вам невдовзі надішлемо на email”, - додали у посольстві.
Нагадаємо, автобус, яким поверталися з Чехії до Харкова 52 українських громадянина, третю добу стоїть в місті Наход, що неподалік кордону з Польщею.