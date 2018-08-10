Посольство Украины в РФ обратилось по поводу Сенцова к российскому ФСИН и иностранному дипкорпусу

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 27234 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 73948 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 53026 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 98999 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 171142 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 265940 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 200549 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 264812 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286693 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 224051 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 82703 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 75554 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 72027 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 52403 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 41573 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 18751 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 41605 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 346476 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 312968 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 397587 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 14629 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 21446 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 58001 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 264812 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 101287 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Посольство Украины в РФ обратилось по поводу Сенцова к российскому ФСИН и иностранному дипкорпусу

Киев • УНН

 • 8634 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Посольство Украины в России и консульство Украины в Екатеринбурге направили обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФСИН) РФ о предоставлении разрешения на посещение украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

Посольство Украины в РФ обратилось по поводу Сенцова к российскому ФСИН и иностранному дипкорпусу

"Посольство Украины в РФ и наше консульство в Екатеринбурге прислали очередное обращение к ФСИН РФ о предоставлении разрешения на посещение Олега Сенцова консульским должностным лицом", - написала Геращенко.

По ее словам, ответа от указанного органа пока нет.

"Наши дипломаты также обратились к иностранному дипкорпусу в РФ с просьбой добиваться посещения О.Г.Сенцова, усилить внимание мира к медленному убийству Олега и других украинских пленников в российской тюрьме", - отметила политик.

Она также сообщила, что украинская сторона повторно направила предложение РФ о встрече омбудсменов Украины Людмилы Денисовой и России Татьяны Москальковой в Минске или на другой площадке для разблокирования процесса посещения находящихся и их немедленного освобождения.

Напомним, накануне адвокат Сенцова рассказал, что у Олега пока третий затяжной кризис.

Кроме того, в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинской стороне новые фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщал УНН, сегодня Президент Франции Эммануэль Макрон должен провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным по поводу украинского режиссера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66