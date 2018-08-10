Посольство Украины в РФ обратилось по поводу Сенцова к российскому ФСИН и иностранному дипкорпусу

"Посольство Украины в РФ и наше консульство в Екатеринбурге прислали очередное обращение к ФСИН РФ о предоставлении разрешения на посещение Олега Сенцова консульским должностным лицом", - написала Геращенко.

По ее словам, ответа от указанного органа пока нет.

"Наши дипломаты также обратились к иностранному дипкорпусу в РФ с просьбой добиваться посещения О.Г.Сенцова, усилить внимание мира к медленному убийству Олега и других украинских пленников в российской тюрьме", - отметила политик.

Она также сообщила, что украинская сторона повторно направила предложение РФ о встрече омбудсменов Украины Людмилы Денисовой и России Татьяны Москальковой в Минске или на другой площадке для разблокирования процесса посещения находящихся и их немедленного освобождения.

Напомним, накануне адвокат Сенцова рассказал, что у Олега пока третий затяжной кризис.

Кроме того, в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинской стороне новые фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова.



Как сообщал УНН, сегодня Президент Франции Эммануэль Макрон должен провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным по поводу украинского режиссера.