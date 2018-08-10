Посольство України в РФ звернулось щодо Сенцова до російського ФСВП та іноземного дипкорпусу

Посольство України в РФ звернулось щодо Сенцова до російського ФСВП та іноземного дипкорпусу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Посольство України в Росії і консульство України в Єкатеринбурзі надіслали звернення до Федеральної служби судових приставів (ФСВП) РФ щодо надання дозволу на відвідання українського політв’язня Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
“Посольство України в РФ і наше консульство в Єкатеринбурзі надіслали чергове звернення до ФСВП РФ щодо надання дозволу на відвідання Олега Сенцова консульською посадовою особою”, — написала Геращенко.
З її слів, відповіді від зазначеного органу поки що немає.
“Наші дипломати також звернулися до іноземного дипкорпусу в РФ з проханням добиватися відвідин О.Г.Сенцова, посилити увагу світу до повільного вбивства Олега й інших українських бранців в російській тюрмі”, — зазначила політик.
Вона також повідомила, що українська сторона повторно надіслала пропозицію РФ щодо зустрічі омбудсменів України Людмили Денісової і Росії Тетяни Москалькової у Мінську або на іншому майданчику для розблокування процесу відвідин утримуваних і їх негайного звільнення.
Нагадаємо, напередодні адвокат Сенцова розповів, що у Олега наразі третя затяжна криза.
Крім того, у четвер уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова надіслала українській стороні нові фотографії українського політв’язня Олега Сенцова.
Як повідомляв УНН, сьогодні Президент Франції Еммануель Макрон має провести телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним щодо українського режисера.