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19:26 • 26851 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 79528 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102840 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103463 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95672 просмотра

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13 марта, 10:29 • 87429 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108659 просмотра

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Посольство США призвало своих граждан покинуть беларусь

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. США призвали своих граждан выехать из беларуси и не ездить туда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение посольства США в беларуси.

Цитата

“Предупреждение для граждан США: правительство Литвы 18 августа закрыло пункты пропуска на границе с беларусью в Тверячюс — Видзы и Шумскас — Лоша. Не ездите в беларусь. Граждане США в беларуси должны немедленно выехать”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Литва в пятницу, 18 августа, временно закрыла два пункта пропуска с беларусью.

На закрытом пограничном с беларусью пункте “Шумскас” Литва установила первые укрепления и фортификации.

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