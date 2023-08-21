Посольство США призвало своих граждан покинуть беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. США призвали своих граждан выехать из беларуси и не ездить туда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение посольства США в беларуси.
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“Предупреждение для граждан США: правительство Литвы 18 августа закрыло пункты пропуска на границе с беларусью в Тверячюс — Видзы и Шумскас — Лоша. Не ездите в беларусь. Граждане США в беларуси должны немедленно выехать”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Литва в пятницу, 18 августа, временно закрыла два пункта пропуска с беларусью.
На закрытом пограничном с беларусью пункте “Шумскас” Литва установила первые укрепления и фортификации.