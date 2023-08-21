Посольство США закликало своїх громадян покинути білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. США закликали своїх громадян виїхати з білорусі та не їздити туди. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення посольства США у білорусі.
Цитата
“Попередження для громадян США: уряд Литви 18 серпня закрив пункти пропуску на кордоні з білоруссю у Тверячюс — Відзи та Шумскас — Лоша. Не їздіть до білорусі. Громадяни США в білорусі повинні негайно виїхати”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Литва у п’ятницю, 18 серпня, тимчасово закрила два пункти пропуску з білоруссю.
На закритому прикордонному з білоруссю пункті “Шумскас” Литва встановила перші укріплення та фортифікації.