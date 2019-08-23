Посольство США призвало РФ поддержать разминирование в районе Станицы Луганской

"Сообщение о том, что Украина завершила разминирование моста вблизи Станицы Луганской, обнадеживает нас. Мы призываем Россию и поддерживаемые ею силы сделать то же и способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить капитальный ремонт моста в Станице Луганской, а также призываем уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская сторона сообщила об окончании работ по разминированию у моста в Станице Луганской.