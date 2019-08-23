Посольство США закликало РФ підтримати розмінування у районі Станиці Луганської
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Росію і підтримуванні нею сили на Донбасі підтримати розмінування території біля мосту в Станиці Луганській і сприяти подальшим крокам, включаючи демонтаж фортифікаційних споруд. Про це повідомляється на офіційній сторінці посольства у Facebook, передає УНН.
"Повідомлення про те, що Україна завершила розмінування мосту поблизу Станиці Луганської, обнадіюють нас. Ми закликаємо Росію і підтримувані нею сили зробити те саме і сприяти подальшим крокам, включаючи демонтаж фортифікаційних споруд, що дозволить здійснити повний ремонт мосту у Станиці Луганській, а також закликаємо поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українська сторона повідомила про закінчення робіт із розмінування біля мосту в Станиці Луганській.