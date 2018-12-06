Посольство США приветствовало Украину с принятием закона по разминированию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Посольство США в Киеве на свой странице в Twitter поздравило Украину с принятия Закона "О противоминной деятельности". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Посольства США в Twitter.
"Поздравляем принятый сегодня Верховной Радой Закон "О противоминной деятельности"! Этот шаг будет спасать жизни! Все граждане Украины получат прямую пользу от скоординированного гуманитарного разминирования, просветительской работы по минной опасности и оказания помощи пострадавшим", - сказано в сообщении.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №9080-1 "О противоминной деятельности в Украине".
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