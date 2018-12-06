Посольство США приветствовало Украину с принятием закона по разминированию

"Поздравляем принятый сегодня Верховной Радой Закон "О противоминной деятельности"! Этот шаг будет спасать жизни! Все граждане Украины получат прямую пользу от скоординированного гуманитарного разминирования, просветительской работы по минной опасности и оказания помощи пострадавшим", - сказано в сообщении.



Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №9080-1 "О противоминной деятельности в Украине".



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